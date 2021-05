La Fortezza da medicea a picea

By Alvise Da Mosto

Ci potrebbe stare bene non chiamarla più Fortezza Medicea ma luogo della storia di Arezzo. Ma da qui ce ne passa a rassegnarci a chiamarla picea.

Un eterno cantiere piceo, appiccicoso quanto la chiusura al pubblico che incolla, come pece, tutti noi a guardarla dall’esterno, in lontananza o da viale Buozzi e/o dal Prato.

Dopo l’imponente restauro conservativo, messo a terra dalla prima amministrazione Fanfani, la riconsegna alla città non è mai stata davvero definitiva, bensì alternata da un susseguirsi di altri lavori, appiccicati uno all’altro.

E se non causa cantieri, l’ingresso libero alla cittadella medicea è stato intervallato da mostre ed eventi a pagamento.

Poi, il covid-19 e adesso, dopo la pandemia, ecco che giunge un’estate di lavori.

Domanda: quale generazione di concittadini potrà confidare di rimetterci piede, senza incorrere in altri lockdown?

Cari amministratori, un conto è tramandare ai posteri una cittadella gravida di secoli – facendo così state compiendo un’opera che vi fa entrare nella storia – ma un altro conto è perseverare nell’impedire ai contemporanei di tramandare ai discendenti di avere visto il panorama da lassù, dagli spalti, almeno una volta, se non quando gli pare.

Adesso la chiudete fino al prossimo autunno.

D’accordo, Nuove Acque c’ha da fare con la cisterna.

Poi la dovete pulire.

Va bene, neanche in casa mia ci voglio qualcuno in giro quando passo scopa e spazzolone. Dopodichè, dovete ponderare come consentirci di visitarla e ci parlate di “museo di se stessa”.

Scusatemi, ma già stona detto così e non si intona neanche con il non chiamarla più Fortezza Medicea ma luogo della storia di Arezzo.

Esimi amministratori, se la Fortezza Medicea è la storia di Arezzo significa che è la nostra storia e noi mica siamo da museo.

Semmai museali siete voi che cogitate “se renderla comunque sempre gratuita per i residenti nel Comune di Arezzo o per tutti coloro che abitano in provincia di Arezzo”.

Siete da museo come la Repubblica Fiorentina che contrappose la Fortezza Medicea ai nostri avi.

Costruita per tenerli fuori, restaurata per altrettanto scopo?