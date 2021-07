Quando una firma contro la droga diventa una presa in giro

Sono subito risbucati, appena cessato il lockdown, come una puntata di Beautiful che dura da anni, sempre con la stessa trama.

Sono i Lautari quei giovani che con un banchino tappezzato di verde ti chiedono con insistenza:

La metti una firma contro la droga?

Erano l’altro giorno in piazza San Jacopo, lo fanno da venti anni, con strategia militare, senza mai aver presentato una proposta di legge.

Perché in realtà della droga se ne fottono, anche se sono costituiti come onlus, comunità terapeutica di orientamento pedagogico riabilitativo.

Quello che conta è che subito dopo la firma devi dare un contribuito di almeno 5 euro.

I ragazzi che ti mettono al viso la penna per firmare sembrano addestrati militarmente, spesso sono insistenti e qualcuno è costretto a chiamare le forze dell’ordine.

Quelli che abbiamo visto l’altro giorno giocavano sul simpatico, parlicchiano l’inglese ed infatti alcuni americani che transitavano per il Corso ci sono caduti.

Cercano la preda e quando pensano di averla trovata non la lasciano.

Certo, la comunità dei lautari non ha una bella fama visto che ci sono stati casi alquanto sconcertanti come l’arresto nel 2014 del fondatore e presidente della onlus Giovanni Bonomelli, rinviato a giudizio per truffa e successivamente arrestato con l’accusa di violenza sessuale.

Al suo posto è stato nominato il figlio Andrea Bonomelli, come in qualunque regime autarchico.

Ma quello che più ci stupisce è l’approccio che da anni è sempre lo stesso con una domanda che è chiaramente una bufala: La metti una firma contro la droga?

Per il contributo ti danno anche una ricevuta in un pezzo di carta mentre non sappiamo cosa se ne fanno degli elenchi delle firme visto che non sono mai stati utilizzati per iniziative legislative.

Siamo stati a vederli per alcuni minuti ed abbiamo visto l’abilità con la quale catturano le persone, che inconsapevolmente pensano di fare una opera buona.

Sicuramente i permessi ci saranno tutti ma una attenzione più marcata non farebbe male per evitare che il senso samaritano di molte persone non scada in una truffa che andrebbe a scapito di opere sicuramente più chiare e concrete.