L’Amen BC Servizi Arezzo piegata nell’ultima trasferta di Gallarate

Esse Solar Gallarate – Amen BC Servizi Arezzo 81-71

Parziali: 15-21; 36-43; 63-59

Esse Solar: Ghezzi 5, De Bettin 21, Moscatelli, Passerini ne, Hidalgo ne, Antonelli 9, Mercante ne, Molteni 21, Clerici 9, Milovanovic 10, Fioravanti 6. All. Mazzetti .

Amen BC Servizi: Pelucchini 5, Zocca 15, Toia 18, Iannicelli 3, Rossi 9, Jankovic 5, Semprini 10, Giommetti 6, Terrosi, Provenzal. All. Evangelisti Ass.Liberto.

Esce sconfitta dal parquet di Gallarate l’Amen BC Servizi Arezzo che nonostante un buon inizio subisce la rimonta dei padroni di casa nella seconda parte di gara. Dopo un avvio equilibrato la SBA si prende qualche lunghezza di vantaggio con i canestri di Rossi e Zocca (7-16), i ragazzi di coach Evangelisti riescono a chiudere così il primo quarto avanti 21-15 ma devono fare i conti con problemi di falli nel settore lunghi con Giommetti e Semprini subito gravati di due personali.

Nel secondo parziale l’inerzia positiva dell’Amen BC Servizi prosegue, con Arezzo che tocca il +11 (33-22 al 15′) dopo una tripla i Zocca.

Qualche errore nel finale di secondo quarto non permette alla SBA di andare al riposo con un vantaggio che rispecchiasse quanto visto in campo, solo una tripla di Toia allo scadere infatti permette al quintetto amaranto di tornare negli spogliatoi sul 43-36.

Ad inizio terzo quarto Gallarate cambia atteggiamento e si riporta rapidamente in linea di galleggiamento, Arezzo commette tanti errori tra palle perse e conclusioni affrettate che ridanno fiducia alla squadra di casa brava a sfruttare le indecisioni amaranto ed a ribaltare l’inerzia della partita.

Già sulla terza sirena Gallarate è avanti 63-59 e cavalcando questo momento positivo inizia l’ultimo quarto dove i lombardi ricacciano indietro i tentativi di rimonta dell’Amen BC Servizi.

Si entra negli ultimi due minuti di gioco con Gallarate in vantaggio 74-71 dopo due liberi di Rossi, le due giocate vincenti per i padroni di casa sono un gioco da tre punti di Molteni e soprattutto una tripla di Fioravanti dopo una rocambolesca azione offensiva con la palla che sembrava poter tornare in possesso di Arezzo ma che invece finiva nelle mani del numero 94 della squadra di casa che realizzava il canestro del ko sulla sirena dei 24 secondi.

La SBA non segna più e così Antonelli in lunetta con un tiro libero fissava il punteggio finale sull’81-71 decretando la vittoria dei padroni di casa.

Dopo questa sconfitta l’Amen BC Servizi tornerà in campo Domenica prossima al Palasport Estra contro Campus Varese per l’ultima giornata di questa stagione, un campionato che ha regalato tante soddisfazioni alla società ed alla squadra amaranto capace al suo primo anno in B di conquistare con larghissimo anticipo la permanenza in categoria, l’appuntamento per tutti i sostenitori aretini è già fissato dunque per le ore 18 di Domenica 21 Aprile per festeggiare assieme questo splendido risultato.