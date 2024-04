Incidente autostradale sulla A1: mezzo pesante si ribalta e prende fuoco, interruzione del traffico in entrambe le direzioni

I Vigili del Fuoco di Arezzo, in collaborazione con il distaccamento di Montevarchi e la sede centrale, sono intervenuti oggi alle 15:45 su un tratto critico dell’autostrada A1, precisamente al chilometro 357 in direzione Sud, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un veicolo pesante trasportante generi alimentari.

Il veicolo si è ribaltato, bloccando completamente la corsia.

Fortunatamente, il conducente è uscito ileso prima che il veicolo andasse in fiamme, consentendo un intervento rapido dei Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio che aveva coinvolto sia il veicolo che il rimorchio.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti 3 automezzi e 9 unità dei Vigili del Fuoco per gestire la situazione.

Inoltre, nelle prime fasi dell’operazione di spegnimento, è stata necessaria la chiusura anche della corsia opposta, quella in direzione Nord, per garantire la sicurezza delle operazioni.

La Polizia Stradale e il personale della Società Autostrade sono anche presenti sul posto per coordinare il traffico e assistere nelle operazioni di recupero.