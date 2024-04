Gli studenti dell’ITIS Galileo Galilei di Arezzo in Argentina: un viaggio oltre le frontiere

L’ITIS Galileo Galilei di Arezzo ha inaugurato una nuova pagina della sua storia partecipando, per la prima volta, ad uno scambio culturale con l’Argentina.

A oltre 11.000 km di distanza dalla sua sede, nella capitale Buenos Aires, la scuola tecnica “Ottokrause” ha accolto con entusiasmo questa iniziativa, aprendo le porte a sedici studenti aretini delle classi terze e quarte.

Accompagnati dalle professoresse Meri Gori e Katia Sassoli insieme al prof. Maurizio Bonatesta, i ragazzi e le ragazze intraprenderanno un viaggio che va oltre il semplice spostamento geografico.

Saranno ospitati dalle famiglie dei loro coetanei argentini, immergendosi completamente nella vita quotidiana e frequentando le lezioni nella scuola ospitante.

“Questo scambio culturale rappresenta un’opportunità straordinaria per i nostri studenti”, afferma con entusiasmo il dirigente scolastico Luca Decembri.

“Oltre ad arricchire la loro formazione, permette loro di superare le barriere geografiche e di aprire le menti a nuove prospettive.”

Uno degli eventi più attesi del programma è la visita all’Ambasciata Italiana a Buenos Aires, dove gli studenti avranno l’onore di incontrare l’Ambasciatore Italiano e immergersi ulteriormente nella cultura italiana all’estero.

Questo viaggio non è solo un’opportunità di apprendimento, ma anche un momento di crescita personale e di creazione di legami duraturi con persone provenienti da una cultura diversa.

L’ITIS Galileo Galilei di Arezzo guarda con fiducia al futuro, consapevole che esperienze come queste arricchiscono non solo gli studenti, ma l’intera comunità scolastica.