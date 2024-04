Boldrini porta il caso dell’antenna di Via Sicilia alla Camera: accuse di doppio gioco e preoccupazioni dei cittadini

In Via Sicilia ad Arezzo, la recente installazione di un’antenna di telefonia mobile ha scatenato polemiche e preoccupazioni tra i residenti.

La presenza imponente di un’antenna alta 36 metri di fronte alle abitazioni ha sollevato interrogativi sulla legittimità dell’installazione e sui potenziali rischi per la salute e l’ambiente.

L’ex presidente della Camera e membro del Partito Democratico, Laura Boldrini, ha preso parte attiva nel dibattito, visitando personalmente il quartiere e incontrando il comitato locale.

Durante la sua visita, Boldrini ha preso visione dell’antenna e ha ascoltato le preoccupazioni dei residenti.

Le accuse di un presunto doppio gioco da parte dell’amministrazione locale sono emerse nell’intervista rilasciata a Teletruria: “l’amministrazione ha ceduto le armi, non può dire si, no e poi di nascosto arriva l’antenna nel mezzo del quartiere non può fare doppio gioco”.

I cittadini si sentono traditi e abbandonati dalle istituzioni, mentre le loro preoccupazioni sulla salute e sull’ambiente rimangono senza risposta.

La decisione di Boldrini di portare il caso alla Camera dei Deputati attraverso un’interrogazione parlamentare evidenzia l’importanza della questione e la necessità di risposte chiare e concrete da parte delle autorità competenti.

Il dibattito sull’antenna di Via Sicilia rappresenta un esempio tangibile delle sfide legate alla trasparenza e alla partecipazione democratica nelle decisioni che influenzano il benessere delle comunità locali.

È essenziale che le istituzioni rispondano alle legittime preoccupazioni dei cittadini e si impegnino per garantire un processo decisionale equo e trasparente in tutte le questioni che riguardano l’ambiente e la salute pubblica.

Foto di Felice Rogialli