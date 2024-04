Mangia male e usa i farmaci per dimagrire.

Questa e’ follia organizzata, che spinge le persone ad usare la semaglutide, un farmaco artificiale per eliminare grasso in eccesso.

Viviamo in una società grasso fobica.

In questo tempo molte persone nel mondo e in Italia stanno assumendo questo farmaco artificiale, la semaglutide, per eliminare il loro eccesso di grasso.

Scrivo il reale scenario che convive con questo farmaco, usato per dimagrire.

In noi c’è un ormone, si chiama in sigla GPL-1, nasce da cellule particolari poste sulla parete dell’intestino.

In base agli alimenti ingeriti questo ormone viene prodotto oppure non si ha.

L’ormone GPL-1 agisce sull’ipotalamo e riduce l’appetito.

Agisce sul pancreas producendo più insulina.

Svolge azioni in altri organi corporei, confermando l’intestino un organo guida ormonale e metabolica dell’intero organismo.

Per dimagrire occorre partire dall’intestino.

Succede però che la cattiva qualità degli alimenti ingeriti, l’eccesso di additivi chimici presenti nei prodotti alimentari ultra processati che l’industria produce in accordo con la grande distribuzione commerciale aggrediscono la parete intestinale con blocco di produzione dell’ormone GPL-1.

Il venir meno di questo ormone intestinale causa un continuo appetito, si mangia di continuo nella giornata, non si ha una giusta produzione di insulina.

Questo quadro di carenza dell’ormone GPL-1 causa un netto incremento progressivo del grasso corporeo. Si sviluppa obesità, con grande difficoltà a dimagrire.

Così è stata inventata dall’industria farmaceutica una molecola artificiale: la semaglutide , che agisce in sostituzione dell’ormone intestinale GPL-1 che non viene prodotto a causa della cattiva alimentazione.

Questa molecola sta producendo miliardi di utili all’ industria farmaceutica perchè milioni di persone assumono questo farmaco per dimagrire.

E dimagriscono, cioè perdono peso corporeo perché la molecola resta attiva per lungo tempo nel corpo umano, riduce l’appetito, agisce sull’insulina.

Vediamo l’intero quadro conseguenziale.

A- L’industria alimentare crea alimenti ultra processati carichi di additivi chimici, che danneggiano la parete intestinale, che non produce il naturale ormone GPL-1.

B- Interviene l’industria farmaceutica che produce una molecola artificiale che agisce in sostituzione dell’ormone GPL-1 che blocca l’appetito, e ti fa dimagrire.

Ma se smetti di prendere il farmaco riprendi il grasso perso.

Mangia male ed usa la semaglutide per dimagrire: una follia organizzata verso il nulla. Mangiare e’ pensare.

E’ conoscere il corpo umano.

Scrivo per essere medico.

(Invito a guardare l’immagine sopra).