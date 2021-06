Mi spiego con i lettori sul mio articolo Difendo Rossella Angiolini

Da non molto ho ricominciato a scrivere su l’Ortica.

La mia è un tipo di collaborazione gratuita, come deve essere, e un certo tipo di divertimento, serio certe volte, un gioco in altre.

Scrivo qui le mie opinioni, non propagando le mie idee.

Ma dato che i commenti scatenati da un mio articolo, mettono in discussione la mia appartenenza politica, affronto l’argomento.

Nella mia vita privata e non in ciò che scrivo su l’Ortica, io sono un simpatizzante di CasaPound, non legato all’organizzazione, né nazionale né locale.

E non ho alcunché da nascondere sulle mie opinioni politiche.

A chi mi chiedesse la mia collocazione, possibilmente educatamente, io risponderei, serenamente e convintamente, di essere un simpatizzante di CasaPound.

Come un comunista simpatizza per Cuba ma non per questo simpatizza per i campi di concentramento che si dice furono organizzati dal regime castrista, io simpatizzo per chi simpatizzo e non per certi episodi di cronaca che trascendono dalla politica.

Non ho pregiudizi su migranti, ma non gradisco l’immigrazione selvaggia; non ho pregiudizi su gay e lesbiche, ma non condivido il Ddl Zan.

Non ho preconcetti né su destra né su sinistra ma, personalmente, non sono né di un partito di destra né di un partito di sinistra.

Credo nel pluralismo delle opinioni, purchè il pluralismo non sia la contraffazione del pluralismo e consista nel dire che vanno rispettate le opinioni di tutti ma, nella pratica, solamente di una parte, altrimenti si è portatori d’odio e incitatori di violenza e razzismo. Non sono un cattolico osservante ma mi è cara la tradizione cattolica ma non per questo ho ragioni di principio contrarie all’Islam.

Non ho stima di Ghinelli come sindaco ma considero Ghinelli persona degnissima, da me criticata da tempi non sospetti, senza che da lui abbia mai avuto un segnale di ostilità o, forse, un segnale che mi degni, che poi sarebbe segno che è persona intelligente.

Pensate che sia io ad avere bisogno dello psichiatra, come ho letto in un commento?

No, siete voi, se lo pensate, che avete il cervello anchilosato e la mente in lockdown.

Detto questo di me, come se lo avesse detto il criminologo Lombroso, vengo al punto.

Ho scritto e riscriverei Io difendo Rossella Angiolini e non andrò sui giornali come a Canossa come è andata l’autrice del famoso post.

L’Ortica mi piace in quanto è un giornale, e a modo suo è un giornale, in cui io stesso posso leggere Petrai che scrive criticamente e a 180° criticamente, sull’Angiolini mentre io, contrariamente a Luciano, del quale ho apprezzato il ragionamento senza condividerlo, la difendo e metto a confronto i miei ragionamenti con le veline di PD, Donne Dem, Cgil e on.Walter Verdini.

Non per questo andrò nei giornali come a Canossa o dai lettori de l’Ortica come a Canossa ma lunedì vado dalla Digos o alla Polizia Postale e presenterò formale denuncia a carico di chi ha scritto un commento in cui mi imputa di usare l’Ortica per incitare odio e violenza, perché la sua non è un’opinione, è diffamazione, e diffamazione pericolosa.

Io posso dimostrare che nei miei articoli non c’è una virgola di odio o di incitamento alla violenza.

Lui, se il tribunale mi darà soddisfazione, dovrò dimostrare di avere qualche soldino da parte, perché gli chiederò danni anche in sede civile.

Io li conosco i miei limiti e non li oltrepasso.

Contariamente a qualcuno di voi, che ha il gusto di manganellare chi non la pensa allo stesso modo.

Durante un primo periodo di collaborazione con l’Ortica, ebbi l’onore di essere minacciato fisicamente.

Sapete come risposi?

Dando il mio indirizzo.

Io non mi nascondo, né scappo.

Uso alter ego, ma per gioco, non per paura.

Dopodichè, chiunque chieda all’editore de l’Ortica di censurarmi (C.A ad esempio), ha la mia benedizione.

Chiunque mi diffama ha la mia querela.

Se l’indirizzo email è farlocco, farà fede l’indirizzo Ip ma quel signorino lo porto in tribunale.

Stasera è un quieto sabato, auguro a tutti voi una buona domenica.