Soccorso d’emergenza per donna di 55 anni dopo caduta lungo l’Arno

Una tranquilla giornata lungo le sponde del fiume Arno si è trasformata in un incubo per una donna di 55 anni, coinvolta in una caduta accidentale che ha richiesto un rapido intervento di soccorso.

Alle ore 15 di oggi, presso la Località La Lama ad Arezzo, il servizio di emergenza 118 è stato allertato e ha prontamente risposto alla chiamata di aiuto.

L’incidente ha visto coinvolti diversi enti di soccorso, tra cui l’ambulanza infermieristica di Subbiano e i vigili del fuoco, che si sono attivati immediatamente per prestare soccorso alla donna in difficoltà.

Tuttavia, la complessità della situazione ha richiesto l’intervento decisivo dell’elicottero dei Vigili del Fuoco, che è stato fondamentale per il recupero della donna.

Dopo un’operazione di soccorso delicata e tempestiva, la donna è stata trasportata in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo, dove riceverà le cure necessarie per le eventuali lesioni riportate.