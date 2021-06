Rossella Angiolini, vadi dalla logopedista vadi, le direbbe Fracchia

“Sono uno spirito libero e l’uso di una terminologia soft non è nelle mie corde”.

Cosa ci incastri lo spirito con il linguaggio veriddio non si spiega ma dato che la Rossella Angiolini ora è pentita del suo spirito, bisognerebbe facesse tesoro del suggerimento che le potrebbe giungere da Fracchia:

Rossella vadi dal logopedista, Angiolini vadi dal professionista che si occupa dei disturbi del linguaggio, parlato ma anche scritto come un post!

Ehm, no o giusto? Se sbagliamo ci corregga ma se tace acconsenta.

Comunque, adesso, con la Angiolini dimissionata dalle Pari Opportunità, c’è anche un quiz da risolvere ed è un quiz che dovrà risolvere la Presidenta di centrodestra della Provincia di Arezzo.

La Silvia Chiassai, quando vuole risolve nel tempo di un battito di ciglia qualunque cruciverba ma se ha bisogno di un aiutino, si incaricano di offrire una mano le donne del Coordinamento Spi, che sono pensionate e pertanto hanno tempo di aiutare la Presidenta della Provincia.

L’aiutino che le suggeriscono consiste nell’opportunità di chiamare al posto della Rossella Angiolini, non una Angiolini bis, altrimenti potrebbe ricapitare alla bis di “qualificare come zoccole altre donne, colpevoli solo di avere un pensiero e una storia diversi dal suo”.

E’ un quiz, però, e come ogni quiz ha una soluzione.

La Presidenta Chiassai ha, forse, in mente due parole, una comincia per F e sta per Femminista e l’altra per S e sta per Sinistra.

Ovviamente, senza parole che cominciano per Z come zoccola.