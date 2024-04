Operazione antidroga in Val di Chiana: arresti e denunce da parte dei Carabinieri di Cortona

Nella notte tra sabato e domenica scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Cortona hanno condotto un’intensa attività di controllo del territorio nella Val di Chiana aretina, al fine di contrastare il dilagare dell’illegalità diffusa.

Questa operazione, che ha coinvolto 18 militari dell’Arma e 9 veicoli istituzionali, ha portato all’identificazione di 115 persone e al controllo di 98 veicoli.

Durante i controlli, sono state contestate 8 contravvenzioni al codice della strada e sono state ritirate 5 patenti di guida, di cui alcune per guida in stato di ebbrezza.

Tuttavia, il focus principale è stato il contrasto al traffico illegale di sostanze stupefacenti.

I risultati dell’operazione sono stati significativi:

Arresto per traffico di droga: Un individuo è stato arrestato in flagranza di reato ai sensi dell’articolo 73 comma 5 del D.P.R. n. 309/90 per traffico illegale di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di circa 98 grammi di hashish.

Denunce: Numerose persone sono state deferite all’autorità giudiziaria per varie violazioni. Tra queste, un individuo è stato denunciato per possesso di una patente di guida contraffatta, mentre un altro è stato deferito per guida in stato di ebbrezza alcolica dopo un incidente stradale.

Sequestri di droga: Diverse persone sono state segnalate per il possesso di sostanze stupefacenti. Tra i sequestri effettuati, spicca quello di un individuo trovato in possesso di 1,5 grammi di hashish all’interno del cruscotto del suo furgone.

Altri sequestri e deferimenti: Altri individui sono stati deferiti per il possesso di armi illegali e quantità di droga, come nel caso di due persone trovate in possesso di un tira pugni metallico e un bastone telescopico, oltre a 1,3 grammi di hashish occultati all’interno dei vestiti di uno di loro.