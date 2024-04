Il restauro della scalinata della terrazza della Fraternita sta iniziando!

È un progetto importante per preservare il patrimonio culturale e storico di Piazza Vasari.

Restaurare queste strutture non solo le rende più sicure e accessibili, ma contribuisce anche a mantenere viva la storia e la bellezza del luogo per le generazioni future.

Spero che il restauro proceda senza intoppi e che il risultato finale sia degno dell’importanza di questo sito storico.

Fotodi Felice Rogialli