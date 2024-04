Arezzo, prossimi incontri della Giunta comunale: focus su lavori e progetti chiave

In seguito alla recente riunione pubblica con residenti e commercianti locali, la Giunta Comunale ha annunciato una serie di incontri cruciali per la pianificazione e l’avvio di importanti progetti nel territorio.

Il primo incontro, previsto per venerdì prossimo, vedrà la presenza del vice sindaco Lucia Tanti insieme agli assessori Casi, Sacchetti, Lucherini, Merelli e Chierici, che si confronteranno con i rappresentanti delle categorie economiche e il comitato di via Romana. L’obiettivo sarà quello di discutere le modalità operative del prossimo cantiere, il cui avvio dei lavori è programmato per la metà di aprile.

L’intento è fornire un’informazione preventiva accurata e valutare soluzioni condivise per affrontare eventuali criticità.

Parallelamente, venerdì sera presso il Cas di Indicatore, continuerà il progetto “Digitale al Centro”, promosso dall’assessore Manneschi insieme al vice sindaco.

All’inizio della settimana successiva, il sindaco Ghinelli e il vice sindaco terranno un incontro con i residenti di via Sicilia per discutere ulteriormente sull’installazione di un’antenna, mentre martedì 9 aprile la Giunta incontrerà i residenti di Saione e Rigutino per presentare i progetti imminenti nelle due zone.

Questi includono il rifacimento della piazza di Saione e la costruzione della nuova Casa per la salute a Rigutino, oltre alle iniziative previste per la frazione.

Gli incontri segnalano un impegno concreto della Giunta nell’ascolto delle esigenze della comunità e nella realizzazione di interventi volti al miglioramento del territorio.