Difendo Rossella Angiolini su “Quelle zoccole femministe di sinistra”

Ha scritto un post in cui chiama “zoccole” le femministe di sinistra e si domanda “dove sono” sul caso della povera Saman e io difendo Rossella Angiolini.

La difenderò convintamente.

Prima, però, apro una parentesi.

(Mi preme scusarmi con la Angiolini, notissima avvocatessa del Foro di Arezzo e già candidata a sindaco del centrodestra, se a difenderla sono io.

Non essendo giornalista, non vorrei mai che ciò la schifasse, come la schifò un mio articolo di tempo fa, scritto non giornalisticamente ma dichiaratamente in senso satirico).

Chiusa parentesi.

Ora che ho assolto a questo obbligo morale, posso passare a difenderla.

La difendo seriamente e convintamente, la avv. Rossella Angiolini, aspramente stigmatizzata e severamente criticata, in quanto presidente della commissione Pari Opportunità della Provincia, dal coordinatore provinciale del Pd di Arezzo Francesco Ruscelli.

Ruscelli attribuisce al post della Angiolini, sul dramma della povera Saman, vittima di femminicidio, un linguaggio sessista e in ciò il segretario provinciale PD dimostra di non conoscere la lingua italiana.

Il termine zoccola – basta dare un’occhiata nel dizionario – può essere usato in senso affettuosamente critico, esprimendo con libertà e ironia, non offensive, una ambivalenza di sentimenti come odio/amore, ammirazione/invidia, o consenso/dissenso.

Non me lo invento io, sta scritto nel Devoto Oli.

Il segretario provinciale del PD ignora il vocabolario e non sa un’altra cosa.

Conosce Ritanna Armeni? La storica giornalista (ecco, cito una giornalista così almeno sono sicuro che l’Angiolini non si potrà schifare quanto di me) di sinistra e battagliera sui diritti delle donne ha definito “razziste” le stesse femministe definite “zoccole” dalla attuale presidente della commissione Pari Opportunità della nostra provincia.



Per Ruscelli è meglio chiamarle “razziste” che “zoccole”?

Fatti suoi ma ciò non toglie che sul caso della povera Saman, ribelle alla famiglia islamista, un donna aretina di centrodestra (la Rossella Angiolini) e una donna di sinistra (Ritanna Armeni) di fama nazionale, hanno ravvisato lo stesso giudizio negativo sulla sinistra femminista.

O di quel che ne resta.

Non sto io a spiegare la ragione di fondo per la quale i giudizi della Angiolini e della Arianna coincidono, però, mi permetto di difendere (se non corro il rischio di schifarla troppo) di difendere la Angiolini anche per un’altra critica che le scaglia contro il segretario provinciale del PD.

Ruscelli sostiene che il post, da lui incriminato di sessismo, tende a ricondurre la vicenda della povera ragazza ribelle alla famiglia islamica alla solita diatriba tra sinistra e destra.

Il segretario provinciale del PD di Arezzo si informi: il caso della 18enne è già divenuto un caso di scontro politico e culturale a livello nazionale.

Ho detto ciò che volevo dire.

Se ho schifato la Angiolini o il Ruscelli, poco mi importa.

Mi piange il cuore per Saman, sinceramente, anche se non scrivo giornalisticamente ma apertamente.

