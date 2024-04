Arezzo, nuova vita per Piazza Saione: al via i lavori di riqualificazione

In una serata di partecipazione comunitaria, tenutasi ieri, martedì 9 aprile, nella sala della chiesa di Sant’Antonio da Padova, l’amministrazione comunale di Arezzo ha svelato i dettagli di un ambizioso progetto di ristrutturazione di Piazza Saione.

All’evento hanno preso parte il vice sindaco Lucia Tanti, l’assessore Alessandro Casi, l’assessore Francesca Lucherini, oltre ai tecnici comunali che hanno lavorato al progetto.

Il quartiere di Saione, situato all’ingresso sud della città, è pronto a vivere una profonda trasformazione che mira a riqualificarne lo spazio urbano, promuovendo la sua importanza strategica e sociale.

Il progetto prevede la creazione di nuove aree, servizi e percorsi, in un’ottica di continuità con la recente riqualificazione di via Vittorio Veneto e della piazzetta Rismondo.

Tra le priorità, spicca l’intenzione di valorizzare la Chiesa di Sant’Antonio da Padova, inserendola armoniosamente nel contesto rinnovato della piazza.

Le modifiche infrastrutturali proposte includono la riorganizzazione degli spazi pubblici, la definizione di zone esclusivamente pedonali arricchite da verde e camminamenti, e la progettazione di una nuova geometria per la piazza che tenga conto della posizione dominante della chiesa.

Inoltre, verrà data nuova vita alla viabilità dell’area, con particolare attenzione al miglioramento della sicurezza e dell’accessibilità.

L’assessore Alessandro Casi ha sottolineato l’obiettivo di trasformare la piazza in un luogo di ritrovo e socializzazione, integrato nel tessuto urbano del quartiere e capace di valorizzare gli spazi religiosi, commerciali e di svago.

L’importanza della riqualificazione dell’area adiacente del Pionta è stata evidenziata dall’assessore Francesca Lucherini, che ha descritto il progetto come una chiave per accrescere l’accessibilità e il valore ecologico dell’area.

Il vice sindaco Lucia Tanti ha ricordato l’impegno dell’amministrazione nei confronti della comunità di Saione, evidenziando i numerosi progetti realizzati in collaborazione con associazioni locali e istituti scolastici.

Ha inoltre annunciato la ripresa dei lavori per la nuova caserma della polizia municipale, rispondendo così alle richieste dei cittadini.

Questo progetto di riqualificazione rappresenta un passo significativo verso la creazione di uno spazio urbano più vivibile, sicuro e inclusivo, che promette di rivitalizzare non solo il quartiere di Saione ma l’intera città di Arezzo, rendendola ancora più accogliente e attrattiva per residenti e visitatori.