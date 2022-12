Non è trascorso neppure un giorno dal nostro intervento, che evidenzia le criticità determinate dalla Città del Natale, così come è, anche supportato dai commenti all’articolo che, arriva un provvedimento a firma della Polizia municipale che, sinceramente, ci lascia un pò interdetti.

Nel merito, il provvedimento per: “tutelare la sicurezza degli eventi” motiva che: “è stata firmata un’ordinanza con cui si dispone il divieto di transito dei veicoli in via Guido Monaco (tratto compreso tra via Garibaldi e piazza San Francesco) e in piazza San Francesco.

Inoltre è istituito il divieto di accesso dei veicoli da piazza Guido Monaco in direzione del tratto di via Guido Monaco compreso tra la piazza medesima e via Garibaldi, ad eccezione dei veicoli diretti al parcheggio di piazza del Popolo e dei veicoli esentati (veicoli di Polizia; al servizio di persone diversamente abili; mezzi di soccorso ed emergenza; taxi; veicoli in uscita dalle aree di sosta ivi ubicate; veicoli dei residenti in loco, a monte di via Cavour e fruitori degli accessi laterali; utenze che si recano alla casa di Cura San Giuseppe; ciclomotori e motocicli; veicoli ad esclusiva propulsione elettrica).

L’ordinanza ha validità dalle ore 14 alle ore 20 di oggi (10 dicembre) e del 17 dicembre, oltre che dalle 10 alle 20 di domani (11 dicembre) e del 18 dicembre”.

Quindi, come nella migliore delle tradizioni, si prendono provvedimenti quando già i buoi sono usciti fuori dal recinto o, se volete, non sapendo come fare a tenere la casa pulita si mette la polvere sotto il tappeto.

Nel nostro caso si chiude!

Si chiude senza pensare al disagio che si arreca a quegli sfigati aretini che in questa città vivono, lavorano, mandano i figli a scuola, comprano dai commercianti locali e pagano le tasse.

Ma zitti devono stare, perché la Città del Natale asfalta tutti per importanza.

Lo avevamo accennato precedentemente, possibile che nessuno aveva pensato ad un piano alternativo, in previsione del grande flusso?

Possibile che non vi siano altre soluzioni se non chiudere?

Possibile, calendario alla mano, non sia stato possibile gestire le aperture tutta la settimana e scaglionare l’ingresso dei pullman?

Chiudiamola qui.

Sappiamo bene che di se e di ma son piene le fosse e che la strada del paradiso è lastricata di buone intenzioni, mentre quelle degli aretini, non solo sono piene di buche, ora anche di chiusure.