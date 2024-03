Adeguamento del sistema fognario di via Romana: avvio dei lavori del lotto 2

Entro il mese di aprile, ad Arezzo, prenderanno il via i lavori del lotto 2 per l’adeguamento del sistema fognario di via Romana, come annunciato durante l’incontro di presentazione tenutosi ieri pomeriggio presso la sala parrocchiale della chiesa di San Marco.

La riunione ha visto la partecipazione dei residenti e dei commercianti della zona, insieme alle figure istituzionali, tra cui il vice sindaco Lucia Tanti e gli assessori Marco Sacchetti, Alessandro Casi, Francesca Lucherini e Simone Chierici, oltre al direttore tecnico di Nuove Acque, Luca Bardelli.

Il progetto, che è seguito da Nuove Acque e cofinanziato dal Comune di Arezzo, mira a potenziare il sistema di drenaggio nell’area compresa tra via Romana, il Fosso Sellina, la linea ferroviaria Firenze-Roma e viale Fratelli Rosselli, includendo la realizzazione di un nuovo scolmatore di piena.

Il lotto 2 prevede la realizzazione di un nuovo collettore lungo 466 metri, destinato a raccogliere e convogliare le acque miste scolmate, estendendosi da via Ugo Foscolo fino al centro di aggregazione sociale di San Marco la Sella, per poi recapitare le acque nel torrente Sellina.

Durante l’incontro, è stato discusso anche l’impatto dei lavori sulle attività commerciali della zona, con una richiesta di chiarimenti sulla tempistica e una disponibilità dell’Amministrazione a gestire le criticità per ridurre i disagi legati al cantiere.

In risposta, l’Amministrazione si è impegnata ad organizzare un incontro con le categorie economiche del commercio subito dopo le festività pasquali.

L’assessore Marco Sacchetti ha espresso soddisfazione per l’avvio imminente dei lavori del lotto 2, sottolineando l’importanza di tali interventi per prevenire danni causati da eventi atmosferici estremi.

L’Amministrazione comunale ha stanziato due milioni di euro per la realizzazione dei due lotti previsti nell’intervento complessivo.

Con l’avvio dei lavori del lotto 2, si prosegue dunque un importante percorso di miglioramento infrastrutturale nella zona, che mira a garantire una maggiore sicurezza e stabilità per i cittadini e le attività commerciali di via Romana.