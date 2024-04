Arresto a San Giovanni Valdarno: sequestrati droga e denaro in operazione antidroga

Nell’ambito delle operazioni mirate al rafforzamento della sicurezza economico-finanziaria e al contrasto dei traffici illeciti, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo hanno portato a termine un’importante operazione che ha visto l’arresto di un cittadino straniero, trovato in possesso di una significativa quantità di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo mirato effettuato sulla SR 69 nel Comune di San Giovanni Valdarno, grazie all’ausilio delle unità cinofile specializzate nel rilevamento di stupefacenti, le forze dell’ordine hanno individuato un soggetto il cui comportamento ha suscitato immediati sospetti.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 144 grammi di cocaina, prontamente sequestrati insieme a un bilancino di precisione utilizzato per il dosaggio della sostanza, materiali per il confezionamento e la somma di 1.930 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita di spaccio.

L’individuo è stato arrestato e trasferito alla Casa Circondariale di Sollicciano, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

Questa operazione si inserisce in un più ampio quadro di iniziative promosse dalla Guardia di Finanza, finalizzate alla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, fenomeno che non solo genera significativi flussi finanziari illeciti da riciclare ma che rappresenta anche una fonte di preoccupazione e allarme sociale per la comunità.

Questo intervento delle autorità non solo testimonia l’impegno costante nella salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica ma riafferma anche la determinazione nel perseguire ogni forma di illegalità, in particolare quelle che minacciano il benessere e la salute della comunità.