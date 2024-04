Al via il torneo giovanile 2° Memorial “Lorenzo Cerofolini”

Un campo di gioco, un ricordo eterno: il campetto da calcio di Ripa di Quarata dedicato al giovane atleta Lorenzo Cerofolini

Intitolato a Lorenzo Cerofolini, il giovane atleta della USD Capolona Quarata prematuramente scomparso nel dicembre del 2022, il campetto da calcio inserito nell’area verde di Ripa di Quarata.

La svelatura della targa in memoria di Lorenzo avverrà lunedì 8 aprile, giorno del suo compleanno, in occasione dell’inizio delle fasi di qualificazione del 2° Memorial “Lorenzo Cerofolini”, torneo giovanile organizzato dal Capolona Quarata con il patrocinio e contributo del Comune di Arezzo e riservato alle categorie esordienti, classe 2011 per i dilettanti e classe 2012 per i professionisti.

Le fasi di qualificazione si svolgeranno fino al 29 aprile, mentre le fasi finali saranno giocate sabato 4 e domenica 5 maggio. Le partite si disputeranno negli stadi di Capolona e di Quarata, con la partecipazione di 22 squadre dilettantistiche e 8 professionistiche provenienti da Toscana, Umbria, Marche, Lazio ed Emilia Romagna.

In campo per i professionisti Arezzo, Fiorentina, Empoli, Lazio, Perugia, Pontedera, Roma e Sassuolo; per i dilettanti Vivi Altotevere Sansepolcro, Castiglionese, Baldaccio Bruni Anghiari, Casentino Academy, Sansovino, Nuova Società Pol. Chiusi, Nuova Foiano, Arezzo Football Academy, Cortona Camucia, Tuscar, Sinalunghese, Castiglion del Lago, Bibbiena, Virtus Sangiustino, Terranuova Traiana, Sangiovannese 1927, Trestina, Atletico Levane Leona, MM Subbiano, Olmoponte Arezzo Santa Firmina, Figline 1965, Capolona Quarata.

“Vivremo un importante momento di sport che vedrà la partecipazione di squadre giovanili anche di club prestigiosi e insieme a loro molte realtà del territorio a partire dai ragazzi della SS Arezzo e che ripeterà sicuramente il successo della prima edizione.

Tutto questo in memoria di Lorenzo e della sua passione per il calcio che la targa nel campetto di “casa sua” continuerà a ricordare a tutti”, ha commentato l’assessore Federico Scapecchi.

Nello stesso giorno dopo la svelatura della targa verrà inaugurata la struttura ginnica nell’area adiacente al campetto e dedicata al calisthenics, l’arte di usare il proprio peso corporeo come resistenza per allenarsi.