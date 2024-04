Incidente stradale a Cavriglia: 80enne trasportato d’urgenza alle Scotte

Alle 9:46 di questa mattina, il servizio di emergenza sanitaria 118 dell’ASL Tse è stato attivato per rispondere a un grave incidente stradale che ha coinvolto un’auto in transito nella località di Neri di Cavriglia.

Un anziano ottantenne è stato gravemente ferito nell’incidente e è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale delle Scotte con l’elicottero Pegaso 1, classificato in codice 3.

Le forze di soccorso hanno risposto prontamente alla chiamata di emergenza, con l’automedica del Valdarno, l’ambulanza della Misericordia di San Giovanni e la polizia municipale di San Giovanni che si sono recate sul luogo dell’incidente per fornire assistenza e coordinare le operazioni di soccorso.

L’anziano ferito è stato immediatamente stabilizzato sul posto dai soccorritori prima di essere trasportato in elicottero all’ospedale più vicino per ricevere le cure necessarie.

L’incidente ha provocato disagi al traffico nella zona e la polizia municipale ha avviato le indagini per determinare le cause dell’incidente.