Siamo pronti?

Siamo sicuri di essere pronti a gestire, ogni fine settimana e fino al prossimo 8 gennaio, la fiumara fuori controllo che ogni fine settimana invade la città?

Lo siamo davvero?

Perché, al di là dei trionfalistici commenti dei signori di Confcommercio & Company sulla città del Natale, qualche problemino e malumore a grandi balzi sta lievitando.

Che la manifestazione stia facendo registrare grandi numeri è innegabile come innegabile è la questione che non solo il centro storico, ma tutta la città è impreparata a gestire il continuo e ripetuto assalto.

Lungi da noi voler essere i soliti criticoni e bacchettoni, ma la questione è già sfuggita di mano e sta rischiando di fare qualche danno serio.

Il siamo pronti è rivolto agli organizzatori i quali devono essere in grado di dare nell’immediato una risposta ai residenti che, letteralmente, sono prigionieri in casa propria; privati della “libertà” personale di entrare e uscire dal proprio domicilio a piacimento così come di prendere o parcheggiare l’auto.

Una risposta, più in generale, la vogliono tutti gli aretini per i quali è diventata una impresa anche assistere alle funzioni religiose in pieno raccoglimento.

In piazza Sant’Agostino, ad esempio, la musica che fa da colonna sonora video 1 alle scenografiche fontane di luci è così alta che, chi si trova nella omonima chiesa non riesce né a raccogliersi in preghiera né riesce a sentire il sacerdote che officia messa.

E questo è solo uno dei tanti disagi che ci sono stati segnalati.

Nel video 2 anche il cane nonostante la suggestione delle fontane danzanti, richiama l’attenzione del proprietario per andarsene.

Altro aspetto riguarda la mole di rifiuti prodotti.

Quanto costa la raccolta e lo smaltimento?

Di chi è a carico?

Ed ancora, durante la Fiera antiquaria è un continuo ritornello l’assenza di bagni chimici poi magicamente questo problema per la città del Natale scompare.

Chi fa il miracolo?

Perché non lo ripete anche per la Fiera che, tutto sommato, è identità di questa città?

E poi, un discorso a parte meriterebbe farlo per i giorni di apertura di questa giostra incontrollata così come per i pullman che s’impossessano di ogni piazzola libera.

Ne parleremo!

Per concludere, una volta e non tanto tempo, fa nel fine settimana, la gente del contado, con la muta nuova, scendeva in città per un giro, andava al cinema, faceva qualche vasca per il corso, comprava un pezzo di pizza al taglio, una visita ai negozi e poi riprendeva l’auto e se ne tornava a casa.

Ecco, di loro abbiamo tanta nostalgia.

Adda passà ‘a nuttata, adda passà!