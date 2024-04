Furto notturno alla gioielleria: ladro scoperto e arrestato in un cassonetto

Un audace furto è stato sventato dalle forze dell’ordine questa mattina, quando un ladro è stato catturato dopo aver tentato di svaligiare la Dd Gioielli di via Crispi ad Arezzo.

Il tentativo di furto è avvenuto intorno alle 4 di mattina, ma si è concluso in maniera rocambolesca per il malvivente che ha scelto un nascondiglio insolito: un cassonetto dell’immondizia.

Il titolare della gioielleria, allertato dai rumori sospetti, ha chiamato la polizia grazie alla segnalazione tempestiva di un vicino, testimone involontario dell’accaduto.

La prontezza e l’efficienza delle forze dell’ordine hanno permesso di catturare il ladro a poche centinaia di metri di distanza dalla gioielleria, proprio mentre l’uomo cercava rifugio all’interno di un cassonetto per sfuggire alla cattura.

La polizia, giunta sul posto, ha non solo assicurato alla giustizia il responsabile del tentato furto ma è anche riuscita a recuperare la totalità della refurtiva, scongiurando così un significativo danno economico per la Dd Gioielli.

Questo episodio sottolinea l’importanza della collaborazione civica e l’efficacia delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e la tranquillità pubblica.

Il ladro, ora in custodia delle autorità, dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla giustizia.