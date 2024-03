Arezzowave a Los Angeles: un successo che supera le aspettative

Los Angeles, CA – La recente edizione di Arezzowave in California ha segnato un punto di svolta importante per la diffusione della nuova musica italiana e per la promozione della Fondazione Arezzowave Italia e del territorio aretino e toscano.

L’iniziativa ha riscosso apprezzamenti sia per la qualità degli artisti presentati sia per l’organizzazione dell’evento.

Il 18 marzo, presso i Sir Studios di Hollywood, si è tenuta una serata che ha visto la partecipazione inaspettata e gradita del Sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, con la consorte.

L’evento ha offerto l’opportunità di presentare al sindaco importanti figure del settore culturale e giornalistico invitati da FAWI, tra cui Emanuele Amendola, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura; Sat Bisla, organizzatore di Musexpo e CEO di A&R Worldwide; e rappresentanti di media locali e nazionali, tra cui il Corriere di Los Angeles e la TV italiana in California, oltre agli inviati di testate nazionali e dell’Ansa che ha fornito articoli per notiziari e quotidiani e periodici nazionali.

Grazie al supporto di enti come SIAE, il Ministero della Cultura e la Regione Toscana, nonché al contributo di sponsor locali come Baracchi, Giannini e Unoaerre, è stato anche possibile offrire un buffet che ha valorizzato i prodotti d’eccellenza del territorio, rafforzando il legame tra cultura, territorio e promozione.

Durante l’evento, il Sindaco Ghinelli ha espresso la possibilità di accogliere a breve una delegazione da Musexpo e Burbank, un’iniziativa che punta a rafforzare ulteriormente i legami culturali e musicali tra Arezzo e gli Stati Uniti.

Operazione già ipotizzata nel novembre scorso in collaborazione con FAWI.

Ricordiamo che la città di Arezzo è gemellata con il comune di Burbank grazie all’incontro avvenuto nel marzo 2022 durante Arezzowave a Los Angeles con i Piqued Jacks.

Gli artisti Piqued Jacks, bigMama, Fudasca e Frida Bollani Magoni hanno registrato un’ottima accoglienza il 17 e 18 marzo ai Sir Studios di Hollywood, dimostrando il talento e la varietà della musica italiana contemporanea.

La Fondazione Arezzowave sta raccogliendo le recensioni per preparare un report dettagliato sul successo degli artisti coinvolti.

Con Arezzowave a Los Angeles, la musica italiana ha dimostrato di poter attrarre attenzione internazionale, confermando l’importanza di iniziative che promuovono lo scambio culturale e l’apertura verso nuovi mercati.