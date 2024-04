Davide Pecorelli condannato a 4 anni in Albania per una vicenda di finta morte e incendio doloso

Il caso di Davide Pecorelli, imprenditore nel settore beauty e ex arbitro della sezione Aia di Arezzo, ha scosso l’opinione pubblica tanto in Italia quanto in Albania.

La sua condanna a 4 anni dal tribunale di Puke, in Albania, ha sollevato interrogativi su una vicenda intricata e piena di colpi di scena.

Accusato di incendio doloso, violazione dei confini nazionali albanesi da clandestino e ostacolo al raggiungimento della verità, Pecorelli è stato assolto per vilipendio di cadavere e truffa.

La procura di Puke aveva richiesto otto anni di reclusione, ma la sentenza è stata meno severa.

Secondo quanto emerso durante il processo, Pecorelli avrebbe dato fuoco a un’auto noleggiata in Albania nel gennaio 2021, inscenando la propria morte con resti di ossa umane all’interno del veicolo.

Tutto ciò sembra essere stato motivato da una storia di debiti e conti non saldati che lo hanno spinto a cercare rifugio in una nuova identità.

L’Albania ha richiesto la sua estradizione, ma i suoi avvocati, Andrea Castori e Massimo Brazzi, hanno ottenuto un rinvio dell’udienza alla fine di maggio presso la corte d’appello di Perugia.

Nel frattempo, una nota rilasciata dal loro collegio difensivo rivela che il tribunale di Scutari ha emesso una sentenza di condanna a 4 anni, con possibilità di sospensione condizionale o conversione in lavori socialmente utili, evidenziando attenuanti come il risarcimento del danno e la condizione psicologica al momento del fatto.

I legali difensori sottolineano che la richiesta iniziale del pubblico ministero, di 12 anni di reclusione, non è stata accolta, mettendo in discussione la validità della procedura di estradizione.

Inoltre, si fa notare che Pecorelli ha ottenuto una laurea in Ingegneria nel luglio 2023 e ha già superato l’esame scritto per diventare insegnante, dimostrando di voler costruire una nuova vita. Nel dicembre 2023, ha contratto matrimonio con Jonida, sua compagna albanese.

L’udienza presso la corte d’appello di Perugia per decidere sull’estradizione è fissata per il 28 maggio 2024, ma al momento sembra che tale procedura possa non essere eseguibile. La storia di Davide Pecorelli continua ad appassionare e suscitare domande sulla giustizia e sulla possibilità di riscatto anche dopo gravi errori.

Foto: Saturno Notizie.it