Katia Ricciarelli ad Arezzo per Le stanze dell’opera: “Formare i giovani è d’obbligo per ogni artista”

Nell’ambito del rinomato evento “Le stanze dell’opera”, un’occasione unica si presenterà il prossimo giovedì 28 marzo presso la CaMu – Casa della Musica di Arezzo. Si tratta di una lezione-concerto aperta al pubblico, con protagonista d’eccezione la celebre soprano Katia Ricciarelli.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Guido d’Arezzo con la direzione artistica del Maestro Mario Cassi, rappresenta un momento di grande rilievo per gli appassionati di musica e per gli aspiranti artisti lirici. La presenza di Katia Ricciarelli, figura di spicco nel panorama operistico internazionale, aggiunge un tocco di prestigio a questa occasione imperdibile.

La lezione-concerto, in programma alle ore 15:00, vedrà gli alunni della masterclass tenuta dalla Ricciarelli esibirsi in un’esibizione finale, dedicata all’interpretazione e alla tecnica vocale. Questo momento non solo offre un’opportunità di apprezzare il talento emergente degli allievi, ma anche di ricevere preziosi insegnamenti direttamente da una delle voci più autorevoli nel mondo dell’opera.

La scelta di Arezzo come sede per questo evento non è casuale. La città, ricca di storia e cultura, si conferma ancora una volta come luogo ideale per promuovere e sostenere l’arte e la formazione musicale. La partecipazione attiva della comunità locale, insieme al sostegno di enti pubblici e privati, rende possibile la realizzazione di iniziative di questo calibro, fondamentali per arricchire il tessuto culturale della città e per dare opportunità concrete ai giovani talenti.

La presenza di Katia Ricciarelli non si limita alla performance sul palco: la celebre soprano condivide la sua visione e la sua esperienza nel mondo dell’opera, sottolineando l’importanza di formare e sostenere le nuove generazioni di artisti. “Formare i giovani è d’obbligo per ogni artista”, afferma la Maestra Ricciarelli. “È necessario dare loro sostegno e opportunità concrete per sviluppare le proprie capacità e per aprirsi le porte del mondo della lirica”.

Durante l’evento, verranno anche consegnate delle borse di studio agli studenti più meritevoli, un gesto significativo che dimostra l’impegno delle aziende sostenitrici nell’accompagnare i giovani talenti nel loro percorso formativo e professionale.

In un contesto dove la lirica continua a essere una forma d’arte affascinante ma spesso considerata elitaria, iniziative come “Le stanze dell’opera” si rivelano cruciali nel promuovere la sua diffusione e nell’avvicinare un pubblico sempre più vasto a questo genere musicale.

L’accesso alla lezione-concerto è aperto al pubblico con un contributo simbolico di 5€, mentre è gratuito per i giovani under 25 e per gli over 65. Le prenotazioni sono disponibili tramite l’indirizzo email scuolaopera@fondazioneguidodarezzo.com o contattando i numeri telefonici 0575 377433 e 0575377438.

Per ulteriori informazioni e per conoscere le modalità di accesso ai corsi offerti dalla Fondazione Guido d’Arezzo, si può visitare il sito web www.fondazioneguidodarezzo.com/scuola-opera/.

In un mondo in cui l’arte e la cultura sono fondamentali per arricchire le nostre vite, eventi come questo rappresentano una preziosa opportunità di scoperta e di crescita per tutti gli appassionati di musica e di lirica.