La vendita dell’Eden e i timori degli aretini

Ha fatto scalpore nei giorni scorsi la notizia della messa in vendita del complesso dell’Eden, cinema compreso.

In realtà si trattava di una non-notizia in quanto la struttura è in vendita dal 2015, ritornata alla ribalta forse solo per una nuova agenzia immobiliare.

Le volontà dell’attuale proprietario sono sempre state chiare nonostante l’importanza che la struttura rivesta per Arezzo.

Ricordiamo le difficoltà incontrate durante il covid dal cinema Eden che dopo una lunga agonia è riuscito a risollevarsi ed ora ha un bel pubblico sempre presente, anche se sappiamo che queste strutture oggi, senza dietro grosse società, vivono nella precarietà.

Sarebbe veramente uno smacco alla città se le proiezioni dell’Eden tornassero a barcollare per passaggi di mano non interessati al cinema.

Stesso problema, chiaramente, anche per il ristorante che ha vissuto alterne fortune.

In ogni caso gli aretini sono affezionati alla struttura e confidano che chiunque succeda abbia presente questo attaccamento.

Alcuni confiderebbero nell’intervento del solito Patrizio Bertelli, che ha dimostrato di avere a cuore i simboli di questa città.

Ma forse questa volta potrebbero esserci delle complicazioni ulteriori visti i precedenti rapporti tra il presidente del gruppo Prada e l’attuale proprietario del complesso dell’Eden.

Noi speriamo solo di non vedere la scritta “THE END”