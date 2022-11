Ha aperto ormai da alcuni giorni al pubblico il “centro regalo”, un negozio moderno dove poter fare i propri acquisti per Natale liberi dal problema di cadere nell’articolo ovvio e/o banale.

Tra i regali originali più venduti di questi primi giorni si segnalano: un “sindaco” da mantenere in casa per un’amministrazione consapevole e democratica dell’economia domestica; il “clou”, il regalo dell’inverno da conservare pronto all’uso in salotto per attirare quell’attenzione che manca; un “oggi” da condire emotivamente di progetti e aspettative; un “parcheggio” per chi soffre d’ansia da traffico nell’attesa degli eventi della Città del Natale; una “folla” per i più estroversi; un “bello” per i più timidi; due “ombre” per chi dorme di giorno; un “debutto” per la gioventù depressa e priva di aspettative.

Tra i regali più discussi si segnalano: la “febbre” per i pigri; il “mirino” per i vendicativi; un’“offesa”, quale che sia, per gli haters.

Regalo più richiesto in assoluto – pare siano già finite perfino le scorte – un “corridoio” dove poter camminare in silenzio concentrando l’azione e le idee in pochi metri quadrati.

Al “centro regalo”, insomma, non mancano idee per nuovi, straordinari e indimenticabili regali. Mancherà certo il tempo per comprarli tutti. Affrettatevi.

Un quotidiano tra le mani, le parole rappresentative di alcuni titoli, un barattolo di colla, un foglio bianco, un semplice mix fino a creare un articolo che ci piacerebbe leggere: questa è l’idea che sta alla base del racconto di oggi. Per chi ha voglia di partecipare al progetto Titoli&Colla non resta che fare altrettanto e inviare immagine e racconto all’indirizzo: sottoidiciotto@gmail.com. I racconti più promettenti saranno pubblicati su lortica.it. Buona fantasia a tutti i lettori.

