Manifestazione in Via Fiorentina: protesta contro i ritardi dei lavori

Venerdì 28 giugno alle ore 18 si terrà una manifestazione presso lo spazio antistante la farmacia comunale di Via Fiorentina, organizzata dal Partito Democratico, Arezzo 2020 e Movimento 5 Stelle.

Il presidio è stato indetto per protestare contro il protrarsi dei lavori all’incrocio tra Via Fiorentina e la tangenziale urbana.

I lavori, che inizialmente avevano un budget di un milione e mezzo di euro, sono ora lievitati a dieci milioni di euro, suscitando preoccupazione e scontento tra i cittadini. “Questo progetto si sta rivelando insostenibile per tempi indefiniti, costi esorbitanti e disagi inaccettabili per tutti,” affermano gli organizzatori.

La costruzione della rotatoria, destinata a migliorare la viabilità della zona, sta invece generando frustrazione per i continui ritardi e gli aumenti di spesa.

Gli organizzatori sottolineano come un esempio negativo simile sia già avvenuto con la rotonda all’incrocio che porta all’ospedale, e chiedono che i lavori vengano completati con tempi e costi adeguati e ragionevoli.

“Cittadini e commercianti meritano di essere informati con trasparenza e di capire se durante il periodo festivo invernale dovranno subire per il secondo anno consecutivo una crisi negli affari per colpa dei ritardi dell’amministrazione comunale,” continuano.

La manifestazione vuole essere un momento di solidarietà e di richiesta di chiarezza e tempestività da parte delle autorità competenti per garantire una gestione più efficiente dei lavori pubblici e ridurre al minimo i disagi per la comunità