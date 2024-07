Cortona On The Move: 22 Mostre per la XIV Edizione

Tra le mostre previste ci sono Sexual Fantasies di Myriam Boulos, sulle fantasie sessuali femminili in Medio Oriente, e The Last Safe Abortion di Carmen Winant, sul tema dell’aborto, entrambe per la prima volta in Italia.

Tra le anteprime anche Restraint and Desire della coppia di fotografi Ken Graves, scomparso nel 2016, ed Eva Lipman.

Philip Montgomery sarà presente con l’acclamato American Mirror sulle fratture interne della società americana.

Grazie alla collaborazione con Autolinee Toscane, che dal 2021 sostiene e produce progetti fotografici in partnership con Cortona On The Move, nasce They Don’t Look Like Me di Niccolò Rastrelli, dedicata al fenomeno dei cosplayer, mostra che sarà presente anche al prossimo Lucca Comics.

E poi le collettive: The Body as a Canvas, curata da Lars Lindemann e Paolo Woods, Corpi Celesti – Un percorso negli Archivi Alinari curata dagli scrittori Nicola Lagioia e Chiara Tagliaferri, realizzata in collaborazione con la Fondazione Alinari per la Fotografia, This Is the End, a cura di Paolo Woods e Irene Opezzo e Cronache d’acqua – Immagini dal Nord Italia, una produzione di Cortona On The Move in partnership con Intesa Sanpaolo e Gallerie d’Italia.

Novità di questa edizione è la mostra interamente pensata ed allestita per i visitatori più piccoli e le loro famiglie: Giro Giro Corpo. Fotolibri per bambini e adulti bambini, realizzata con Kublaiklan e SpazioB**K per la ricerca editoriale.

Queste e le altre mostre del festival saranno inaugurate da giovedì 11 a domenica 14 luglio, quando il borgo toscano accoglierà i più grandi esperti nazionali e internazionali del mondo della fotografia, impegnati in eventi, presentazioni, letture portfolio, talk e workshop.

Il programma completo è disponibile a questo link.

Il festival proseguirà poi per tutta l’estate e parte dell’autunno, concludendosi domenica 3 novembre, prolungando di un mese la durata rispetto alla passata edizione. Ad accogliere le mostre del festival saranno numerose location diffuse su tutto il territorio di Cortona, da Palazzo Baldelli alla Fortezza del Girifalco, passando per la Stazione C, l’ex Magazzino delle Carni, la Via Crucis e Palazzo Casali.

Gli appuntamenti non si concluderanno con l’opening. Dal 14 al 18 luglio OTM Company organizza quattro workshop, di cui due con la partnership tecnica di Sony, per fotografi e appassionati per vivere un’esperienza immersiva unica, apprendendo dai maestri e professionisti della fotografia contemporanea. Il calendario completo degli appuntamenti è disponibile a questo link.

Infine, giovedì 18 luglio, il festival diventerà palcoscenico per la nuova musica italiana con l’evento ad accesso gratuito Cortona On The Wave, realizzato in collaborazione e curato da Arezzo Wave.

Appuntamento dalle 21 alla Fortezza del Girifalco.