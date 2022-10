Titoli&Colla: Lettera di Natale

Caro Babbo Natale,

data l’emergenza di questi giorni, la guerra in corso, la mamma che mi dice di spegnere sempre la luce, il babbo che mi dice che devo abituarmi a stare al freddo, il nonno che non mi fa più lavare il viso con l’acqua corrente ma con quella del pozzo aggiungendo che devo sentirmi parecchio fortunato ad avere un pozzo, la nonna che mi cucina solo le verdure dell’orto perché dice che la carne e il pesce me li posso scordare aggiungendo che devo sentirmi parecchio fortunato ad avere un orto, sono arrivato alla conclusione di scriverti la mia lettera il prima possibile, già ad ottobre, immaginando che tu stesso, affrontando le nostre emergenze, sia di fronte al dubbio se poter continuare a costruire giocattoli oppure no e chiudere bottega come hanno fatto molti commercianti del mio quartiere.

Questa notte ho fatto un sogno: abitavo in una grande fiera.

Una fiera vera, piena di gente. Mi sono svegliato e mi sono detto: “mi piacerebbe andare ad una fiera” e così, se posso farti questa domanda, come primo regalo per Natale mi piacerebbe un biglietto per una fiera, di quelle grosse, piene di gente, dove si vende e si compra di tutto, anche carne e pesce e qualche dolcetto.

Certo, ad una fiera non si va a piedi ma la benzina costa e poi dicono babbo e mamma che non si può dormire fuori perché anche gli alberghi costano.

Come secondo regalo, allora, se possibile, vorrei chiederti un camper, anche piccino. Così, almeno, potremmo risparmiare le spese dell’albergo.

E poi mi ha detto un mio amico, che ha il camper, che viaggiare tutti insieme fa venire allegria.

Dato che questi due regali sono parecchio grossi i prossimi saranno piccini, te lo prometto. Il prossimo, anzi, non ti costerà nulla ma te lo chiedo lo stesso: puoi fare che le scuole non chiudano di nuovo?

Che non torni la didattica a distanza?

Non mi ci sono trovato molto bene e nemmeno i miei genitori.

Anche il prossimo regalo non ti costerà nulla. Dicono che sono timido e forse è vero.

Ho dei problemi a socializzare e ho dei compagni di classe che mi prendono in giro.

Vorrei chiederti allora il ruggito di un leone. Un ruggito profondo, di quelli che mettono i brividi.

Mi sentirei meglio.

Mi sentirei più forte.

Si può fare?

L’ultima cosa che ti chiedo ti costerà ancora di meno ma richiede molta forza di volontà.

Mi piacerebbe diventare un poeta.

I miei genitori dicono che le poesie mi vengono bene e mi sembra che al giorno d’oggi, per come sta messo il mondo, chi può immaginarne uno nuovo, diverso, migliore se non un poeta?

I miei desideri per Natale sono finiti.

Spero di essere stato il primo a scriverti e così di essere il primo nella lista dei bambini a cui portare dei regali.

Per il camper puoi portarlo tu stesso, non mi importa che sia nuovo, poi te ne torni a casa con le renne.

Se poi non ce la fai e decidi anche tu di spegnere la luce non importa, mi arrangerò.

Lo faccio ogni giorno, mi riesce bene.

Buon Natale!

Un quotidiano tra le mani, le parole rappresentative di alcuni titoli, un barattolo di colla, un foglio bianco, un semplice mix fino a creare un articolo che ci piacerebbe leggere: questa è l’idea che sta alla base del racconto di oggi.

Per chi ha voglia di partecipare al progetto Titoli&Colla non resta che fare altrettanto e inviare immagine e racconto all’indirizzo: sottoidiciotto@gmail.com.

I racconti più promettenti saranno pubblicati su lortica.it.

Buona fantasia a tutti i lettori.