Quattro giorni di eventi per la Festa Provinciale e Regionale delle Acli

“Il Coraggio della Pace” è il filo conduttore delle iniziative previste a Ponticino da giovedì 11 a domenica 14 luglio

Dal 11 al 14 luglio, Ponticino ospiterà la diciannovesima edizione della Festa Provinciale e Regionale delle Acli. L’evento, con il tema “Il coraggio della Pace.

Verso il Giubileo della Speranza”, si terrà in piazza don Alcide Lazzeri e proporrà quattro giornate ricche di iniziative, dibattiti, tavole rotonde con ospiti di rilievo nazionale, sport, musica, teatro e gastronomia. Organizzata con il sostegno del circolo Acli di Ponticino e i patrocini della Provincia di Arezzo e dei Comuni di Arezzo, Laterina Pergine Valdarno e Civitella in Val di Chiana, la festa offrirà un programma variegato aperto a tutta la comunità.

Programma degli Eventi

Giovedì 11 luglio:

18:00 – Incontro della Federazione Anziani e Pensionati delle Acli.

19:00 – Incontro del coordinamento Donne Acli.

21:30 – Danza e musica con la scuola Il Balletto.

Venerdì 12 luglio:

16:00 – Incontro dei servizi regionali di Caf e Patronato.

18:00 – Presentazione del report Iref "L'impatto dell'inflazione sui redditi delle famiglie toscane" con Elena Pampana.

19:00 – Presentazione del libro "Armonia degli Sguardi" di Emiliano Manfredonia.

19:00 – Evento sportivo per famiglie "Pedalando Insieme".

21:15 – Tavola rotonda "Per un atlante dei diritti umani" con la presentazione del volume speciale della rivista "Testimonianze", con la partecipazione dell'europarlamentare Marco Tarquinio e altri ospiti.

21:30 – Concerto di musica anni '80 de I Sonisti.

Sabato 13 luglio:

18:00 – Santa Messa celebrata dal vescovo Andrea Migliavacca con don Antonio Corno e don Salvatore Scardicchio.

18:00 – Presentazione del libro "Da Camaldoli a Trieste. Cattolici e democrazia per continuare il cammino" con Ernesto Preziosi, moderato da Paolo Nepi.

21:15 – Spettacolo teatrale "Variazioni enigmatiche" dell'associazione culturale Masaccio e Acli Arte Spettacolo.

Domenica 14 luglio:

9:30 – Attività sportive dell'Us Acli.

19:00 – Incontro tra i presidenti di tutti i circoli Acli in preparazione al congresso provinciale del 26 ottobre.

21:00 – Visione al maxischermo della finale degli Europei.

23:00 – Presentazione della squadra di calcio Kerigma.

Ogni sera, a partire dalle 20:00, saranno aperti gli stand gastronomici, offrendo l’opportunità di cenare e condividere momenti di convivialità.

Un Evento di Incontro e Riflessione

«La Festa Provinciale è abbinata in questa edizione alla Festa Regionale – spiega Luigi Scatizzi, presidente delle Acli di Arezzo – dunque riuniremo l’intero universo aclista non solo di Arezzo ma della Toscana, in un evento che rispecchia la nostra identità dove incontro e socializzazione sono occasioni per trattare tematiche sociali e di attualità attraverso momenti di dibattito, riflessione e confronto con esperti da tutta la penisola».