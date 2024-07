Dov’e’ localizzata la vita nel nostro corpo?

Perché si riesce a vivere?

La vita e’ in ogni nostra cellula e il nostro corpo e’ costituito da miliardi e miliardi di cellule. Il nostro organismo per non morire deve rinnovarsi ogni giorno.

La vita e’ il nostro DNA, il nostro codice genetico.

Ciascuno ha il suo DNA contenuto nei cromosomi di ogni nostra cellula.

Il DNA si forma ogni giorno ed è costituito da molecole che introduciamo con l’alimentazione.

Ciascuno è unico sulla Terra.

Si dice che il numero di cellule costituenti un corpo umano siano 100 mila miliardi.

Tutto e’ patito da una sola cellula di nostra madre.

La vita sta all’interno di ogni nostra cellula ed è generata dal nostro DNA che organizza le varie molecole introdotte con l’alimentazione e con la respirazione producendo le componenti strutturali degli organi.

Ma le cellule decadono e muoiono, ogni giorno.

Così le nostre cellule devono dare origine a nuove cellule.

Questa e’ la chiave del vivere: la mitosi, cioè la capacità di riproduzione.

Da una cellula nasce una nuova cellula.

Ma le cellule possono realizzare un numero limitato di duplicazioni.

Il nostro corpo muore se non si rinnova ogni giorno.

Il continuo rinnovamento del nostro corpo è’ assicurato dalle cellule staminali, cioè le cellule madri dalle quali si hanno nuove cellule.

Le cellule staminali si trovano sopratutto nel midollo osseo e nel tessuto adiposo sano.

Così la vita continua.

Il nostro cuore non e’ lo stesso di un anno fa, si e’ rigenerato ogni giorno attraverso la mitosi delle cellule muscolari cardiache e attraverso le cellule staminali arrivate nel cuore. Quando la mitosi viene compromessa e le cellule staminali non arrivano dal midollo osseo, il cuore non ha più il vitale suo numero di cellule.

Pertanto l’organo che si rinnova, decade nella sua funzionalità e compare la patologia che può portare alla morte del cuore, e di altro organo.

Fondamentale per la nostra vita e’ avere efficiente e continua la disponibilità di vitali cellule staminali all’interno del midollo osseo e del tessuto adiposo.

Ogni cellule è sospesa in un mare di acqua.

L’acqua che circonda ogni cellula è’ necessaria per assicurare la nutrizione e la respirazione. Ogni cellula e’ come un pesce, perché mangia e respira ciò che e’ contento nell’acqua.

Mi sto sempre più convincendo che “L’ AMBIENTE”, in cui le cellule vivono, e’ la prima causa a compromettere la vita e la salute.

Ritengo che il cancro sia causato da un “ambiente” non vitale in cui la cellula vive.

Una cellula immersa in una “acqua” inquinata, va incontro per sopravvivere ad una reazione darwiniana, ad una mutazione.

Ogni volta che noi mangiamo il nostro sangue cambia in rapporto agli alimenti ingeriti. Il sangue crea poi un ambiente sano o inquinato attorno alla cellula.

La mano che porta il cibo alla bocca crea un ambiente sano o inquinato in cui ogni nostra cellula può vivere o morire.