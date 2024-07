Anno 3560 tv telepatica

Sempre il solito cascoben ti permette di vedere in immagini tridimemsionali vecchi film di epoche remote, tuttavia la misura del cascoben è importante.

Rispocapopicino, che ha una testa picina , delle volte gli capita di vedere un vecchio film di cowboys, e durante la scena della sfida, davanti al texas saloon, percepisce telepaticamente delle frasi senza senso ” baciami amore!!” tanto che le immagini olografiche non sanno più se sparare o abbracciasi in un amplesso più che amichevole.

Rispotestagrossa avendo il suo cascoben stretto, in due secondi di tempo, nostro, vide “via col vento” e in tre secondi il “Dott. Zivago.”

Per non parlare di altri incidenti, infatti uno durante una rappresentazione della” bisbetica domata ” alla fine si ritrovò senza due denti, un occhio nero, e il coso tagliato!!.

Attenzione ai bambini, possono trovarsi in mezzo alla sassaiola, se non hanno il cascoben giusto, se vogliono vedere” i Ragazzi della via Pal”.

A proposito dei ragazzi, questi fin dalla nascita vengono messi in un collegio educativo a distinzione dei sessi, al fine di riconoscersi, fino alla maggiore età, in quanto da grandi i maschi si procurano una briciautonoma e le femmine si danno alla carriera politica o riproduttiva.

Che vita de’ merda,… meglio oggi!!!