Banksy Forever: un’esposizione straordinaria nell’auditorium chiesa di Sant’Agostino a Cortona

Tra i più noti e al contempo misteriosi street artist del mondo, Banksy è conosciuto per il suo stile ironico, provocatorio e sovversivo.

Considerato uno dei maggiori esponenti del movimento artistico noto come guerrilla art, alcune delle sue creazioni sono diventate vere e proprie icone del nostro tempo.

Ora, cinque delle sue opere originali, insieme a numerose litografie, sono esposte a Cortona, in una mostra promossa dall’associazione Castiglione del Cinema, presieduta da Luigi Meoni.

L’esposizione, intitolata Banksy Forever e curata da Simona Occioni, è ospitata presso l’Auditorium Chiesa di Sant’Agostino e sarà visitabile fino a domenica 21 luglio. La mostra è stata inaugurata il 1° luglio. “Abbiamo ottenuto queste opere originali di Banksy – ha spiegato Meoni – da una collezione privata. Abbiamo scelto Cortona per la bellezza della location e per la sfida di esporre Banksy in una chiesa consacrata.

Anche noi, come chiunque, non conosciamo Banksy personalmente, ma conosciamo un regista che ha realizzato un docufilm sulla sua vita e al quale Banksy ha donato alcune opere.

Queste opere sono poi passate a una collezione privata e ci sono state messe a disposizione per questa mostra.”

Le cinque opere originali in mostra a Cortona sono:

Girl With Ice Cream :

Un’opera che utilizza il motivo dell’infanzia per evocare temi come la fragilità e l’innocenza, rappresentate simbolicamente dal gelato-bomba che la bambina tiene in mano.

È una riflessione sulla disillusione, l’impatto della guerra e della violenza sui membri più innocenti della società.

: Un’opera che utilizza il motivo dell’infanzia per evocare temi come la fragilità e l’innocenza, rappresentate simbolicamente dal gelato-bomba che la bambina tiene in mano. È una riflessione sulla disillusione, l’impatto della guerra e della violenza sui membri più innocenti della società. Cancelled Dreams : Richiama uno dei primi e più celebri murali di Banksy (Follow your dreams – Cancelled), trasmettendo la condizione di alienazione e omologazione delle persone nella società contemporanea.

Rappresenta un mondo disilluso dove le aspirazioni vengono cancellate.

: Richiama uno dei primi e più celebri murali di Banksy (Follow your dreams – Cancelled), trasmettendo la condizione di alienazione e omologazione delle persone nella società contemporanea. Rappresenta un mondo disilluso dove le aspirazioni vengono cancellate. Heart of Mouse : Associando un cuore rosso sangue e un ratto che sembra dipingerlo, Banksy rappresenta un amore disilluso e problematico, un ammonimento satirico su come l’amore possa essere doloroso e disturbante.

: Associando un cuore rosso sangue e un ratto che sembra dipingerlo, Banksy rappresenta un amore disilluso e problematico, un ammonimento satirico su come l’amore possa essere doloroso e disturbante. Flower the Owner : Il ragazzo che sembra gettare un mazzo di fiori al posto di una bomba è un potente messaggio di pace e di denuncia contro le atrocità della guerra, un richiamo allo slogan “make peace, not war.”

: Il ragazzo che sembra gettare un mazzo di fiori al posto di una bomba è un potente messaggio di pace e di denuncia contro le atrocità della guerra, un richiamo allo slogan “make peace, not war.” Rude Copper: L’irriverente poliziotto del 2002 che incarna la critica alla brutalità e all’autorità.

Oltre alle opere originali, l’esposizione include numerose litografie rappresentanti i simboli più suggestivi e iconici del lavoro di Banksy.

Informazioni per i visitatori: