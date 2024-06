Ai Stories: Sudare denaro

– Oggi sono 10 anni da quando non c’è più il denaro… ci pensi?

– 10 anni di sudore!

– Puoi dirlo forte! Da quando il sudore è diventato l’unica moneta di scambio sono dimagrito cinque chili.

– Si vede: stai benissimo.

– Che vuoi farci: con sei bambini il sudore esce spontaneo.

Ride.

– Hai ragione!

Ride.

– Io aspetto il quinto. Ma vorrei arrivare a dieci.

– Sono stato, sai, dove mi avevi detto…

– In vacanza?

– Sì. A piedi. Una sudata! C’abbiamo pagato tutta la settimana.

– Che meraviglia. Poi sudando, in vacanza, il sudore… non so… ha un altro prezzo.

– Bravo.

Mostra l’ascella.

– Con questo vado a comprarmi un gelato.

– La cosa più bella, devo dirlo, è non avere più invidia per nessuno.

– Per avere il sudore c’è una sola cosa da fare: sudare.

– E vale dall’ultimo dei disgraziati al manager di una multinazionale.

– Perché il sudore è solo sudore: non si stampa a piacimento, non si falsifica, non si ruba.

– Oddio, qualcuno, a rubarlo, ci ha provato…

– All’inizio! Poi è venuta quella legge della doccia…

– Bravo! E ha portato anche a un bel risparmio…

– Figurati: io l’ultima l’ho fatta a marzo.

– Marzo?

– Provaci. Non ti costa nulla, anzi…

– Ci penserò. Mia moglie è ancora contraria… dice che dopo quindici giorni, un po’, le fa anche schifo…

– Toccare quei fogli di cartamoneta stropicciati da chiunque però non le faceva schifo…

– Non faceva schifo a nessuno, dai.

– A nessuno della nostra specie: e siamo stati ad un passo dall’estinzione.

– Non mi ci far pensare. Sto sudando freddo…

– Che fortuna! Fa vedere?

Gli alza l’ascella.

– Con questo puoi offrirmi anche il gelato e te ne avanza per l’aperitivo!

