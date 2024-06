La musata del sindaco di Arezzo

Era prevedibile.

L’Ortica lo aveva già preannunciato analizzando i commenti impietosi alla sua partecipazione alle elezioni europee: il sindaco di Arezzo ha battuto una bella musata che lascia il segno, ricevendo in tutto il collegio dell’Italia centrale appena 1576 preferenze, forse qualche parente ma nemmeno quelli del suo schieramento.

Il consigliere Romizi ne approfitta, vista la quantità delle preferenze di normali eletti in consiglio comunale, per nominarlo, al massimo, nuovo consigliere e chiedendogli di lasciare lo scranno di sindaco non rappresentando più la cittadinanza.

Eppure, nonostante la batosta, Ghinelli ha provato a far dimenticare la musata postando addirittura:

“Credo che questo risultato sia in parte dovuto anche all’innesto della mia esperienza di sindaco civico che ha vissuto questa campagna elettorale come candidato indipendente funzionale a sommare voti e a portarne… Fin da subito il risultato di Arezzo è a disposizione di Tajani”

Chissà le risate di Tajani! Forse il risultato sarebbe stato diverso se avessero votato gli americani, certamente più frequentati degli aretini. Delusione anche della sindaca in pectore che gli aveva organizzato gli incontri elettorali telefonando freneticamente a tutti i possibili elettori.

Nel frattempo il suo alter-ego Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino rieletto per la terza volta con il 75% delle preferenze veniva portato quasi in processione, riscuotendo il successo per la sua costante presenza nella città.

Ora questa battuta di arresto dovrebbe frenare le ambizioni dell’ancora sindaco verso lidi più importanti ma dovrebbe essere anche una lezione per chi ricopre cariche amministrative perché senza empatia, presenza costante, lavoro concreto su una città bucata e sempre più insicura, alla fine si paga il conto.