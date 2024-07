Prestigio e tradizione nel ciclismo: al via la 63esima edizione del Giro delle Valli Aretine

Il fascino delle due ruote ritorna a Rigutino: 63esima edizione del Giro delle Valli Aretine

Domenica prossima, ciclisti Elite e Under 23 si sfideranno su un percorso impegnativo attraverso le incantevoli località della provincia di Arezzo.

In gara 148 corridori di 22 squadre per un evento che unisce tradizione e competizione di alto livello