Secondo scienzati della Nasa, da osservazioni tramite satalliti si è scoperto che la terra ha la propria” martinicca”.

La martinicca è il freno del baroccio, e il baroccio è il mezzo che veniva tirato dal cavallo o dalla miiccia.

Vi sono infatti delle formule di movimento rotatorio e massa specifica che permettono di calcolare i ritardi che si vanno accumulando da un punto di osservazione, in orbita terrestre, ed è dal 2013, da quando è entrata in funzione a pieno regime, la più grande diga al mondo.

La diga delle Tre Gole in Cina ultimata nel 2011. (nella foto)

Questi scienzati hanno calcolato, che se un uomo campasse 300 anni avrebbe 300 anni e 1 giorno di 14 ore in più……

Inoltre nelle valli attigue è dal 1931 che non sono più abitate da 3,7 milioni di persone scomparse per una terribile inondazione, e molti di loro eran maschi, che gli giravan le palle per la situazione socio sanitaria locale.