Conoscere l’acqua dentro di noi

Siamo acqua sopratutto!

La donna ha meno acqua dell’uomo!

Più’ una persona e’ grassa e meno acqua ha!

Non avere la giusta dose di acqua corporea vuol dire invecchiare ed andare verso la decadenza funzionale ed estetica.

L’organo piu’ ricco di acqua e’ la cute!

Siamo stati concepiti nell’acqua: ovulo e spermatozoo si sono incontrati nell’acqua. Abbiamo vissuto nell’utero materno, il nostro paradiso,per nove mesi immersi nell’acqua!

Il 60% del nostro peso corporeo deve essere costituito da acqua!

Questa all’interno del corpo umano si colloca all’interno delle cellule.

Il 40% della nostra acqua si trova fuori delle cellule, nella matrice extra cellulare, dove va a costituire la linfa!

IL VIAGGIO DELL’ACQUA

L’acqua bevuta passa dall’intestino nel sangue, dal sangue viene veicolata all’intero organismo!

Esce dal sangue attraverso il capillare arterioso ed entra nel tessuto connettivo, chiamato così perche’ connette, unisce le cellule.

L’acqua costituisce il grande mare che e’ dentro di noi, le cellule sono come isole! Tutte le molecole nutrienti e l’ossigeno escono dal capillare arterioso insieme all’acqua e restano in soluzione per arrivare alle singole cellule, dove entrano per la loro nutrizione!

Le cellule sono come “pesci” mangiano e respirano attraverso l’acqua presente nella matrice connettivale extra cellulare.

L’acqua veicola il cibo alle cellule!

Con il passare degli anni, in chi non fa attività motoria, in chi perde massa muscolare, in chi accumula massa grassa l’acqua fuori dalle cellule aumenta e si riduce l’acqua all’interno delle cellule!

Questo e’ un cattivo segno per la salute!

Si parla di ritenzione idrica quando il volume di acqua extra cellulare supera il 40% della acqua corporea totale.

La realtà invece e’ data da una RIDUZIONE di acqua totale ed un AUMENTO di acqua fuori dalle cellule perche’ le cellule non ci sono piu’.

Le cellule che trattengono acqua al loro interno sono cellule muscolari!

Quando si perde muscolo l’acqua si sposta fuori dalle cellule, nel sangue!

Un aumento del volume idrico all’interno del sangue e nel sistema vascolare procura un aumento della pressione arteriosa e venosa!

La persona se non corregge questa sua composizione corporea sarà un consumatore a vita dj farmaci per curare valori elevato di pressione arteriosa.

Occorre realizzare esercizi di resistenza al fine di incrementare la massa magra muscolare e ridurre il grasso corporeo per vincere la ritenzione idrica, ridurre gli edemi, ridurre la pressione arteriosa!

Sani per scelta vuol dire conoscere il proprio corpo.

L’ignoranza e’ malattia.

Il volume personale giornaliero di acqua può essere conosciuto mendiante questo calcolo: 35 ml x kg peso corporeo. L’acqua può essere bevuta e può essere mangiata con gli alimenti vegetali.