La Regione Toscana sostiene 15 musei della provincia di Arezzo

La provincia di Arezzo si distingue per la ricchezza e la varietà del suo patrimonio museale, un elemento di grande importanza culturale e turistica per l’intera regione.

Tra i 109 musei di rilevanza regionale che hanno ricevuto il sostegno della Regione Toscana per l’anno 2024, ben 15 si trovano nella provincia di Arezzo, con contributi significativi che ne sostengono l’attività e la valorizzazione.

Ecco l’elenco dettagliato dei musei aretini che hanno beneficiato dei contributi regionali, insieme alle rispettive somme ricevute:

Museo dell’Accademia etrusca e della città di Cortona, contributo di 13.317 euro;

Piccolo Museo del diario – Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, contributo di 12.771;

MUMEC Museo dei mezzi di comunicazione di Arezzo, contributo di 12.728;

Museo casa Masaccio centro per l’Arte Contemporanea, contributo di 11.639;

Museo Civico Piero della Francesca a Sansepolcro, contributo di 11.570;

Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Valdarno, contributo di 11.422;

Museo della Battaglia e di Anghiari, contributo di 11.309;

Museo Paleontologico di Montevarchi – Accedemia Valdarnese del Poggio, contributo di 10.957;

Musei civici Madonna del Parto di Monterchi, contributo di 10.726;

MINE Museo delle miniere e del territorio a Cavriglia, contributo di 10.606;

Il Cassero per la scultura italiana dell’800 e del ‘900 a Montevarchi, contributo di 10.577;

Museo Archeologico del Casentino P. Albertoni a Bibbiena, contributo di 9.815;

Museo delle Terre Nuove a San Giovanni Valdarno, contributo di 9.386;

Museo Venturino Venturi a Loro Ciuffenna, contributo di 8.264;

Museo Orodautore – Fondazione Guido d’Arezzo, contributo di 8.197.

Questi contributi sono fondamentali per il mantenimento e lo sviluppo delle attività museali, consentendo la conservazione del patrimonio culturale, la promozione di iniziative educative e la realizzazione di nuove esposizioni. La graduatoria completa per i contributi 2024, relativa ai due bandi riservati ai musei di rilevanza e ai Sistemi museali, è disponibile sul sito della Regione Toscana.

L’attenzione della Regione Toscana verso i musei di rilevanza regionale evidenzia l’importanza di queste istituzioni come custodi della memoria storica e culturale del territorio, nonché come poli di attrazione turistica e di crescita culturale per la comunità.