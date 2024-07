Il Tennis Giotto è campione toscano a squadre con l’Under16 maschile

L’Under14 maschile e l’Under14 femminile sono arrivate in finale nei rispettivi campionati regionali

Il Tennis Giotto vince il titolo toscano a squadre con l’Under16 maschile. Il merito è di Gianmarco Cartocci, Raffaele Ciurnelli e Lorenzo De Vizia che si sono alternati in campo nel campionato regionale e che, di successo in successo, sono arrivati fino alla finalissima dove hanno trionfato per 2-0 sullo Junior Club Next Gen di Ronchi (Ms).

La squadra del circolo aretino è stata protagonista di un percorso impeccabile dove ha vinto ognuno dei cinque incontri disputati senza perdere nemmeno un set e dove è riuscita nell’impresa di centrare il sesto scudetto regionale consecutivo, dando seguito a una scia di successi avviata nel 2019 nell’Under12, proseguita ininterrottamente nelle categorie superiori e arricchita da un titolo nazionale nell’Under12 nel 2020 e da un terzo posto nazionale nell’Under14 nel 2022.

L’ottima stagione vissuta dal settore giovanile del Tennis Giotto è confermata anche dai titoli di vicecampioni toscani ottenuti dall’Under14 maschile e dall’Under14 femminile che hanno trovato la sconfitta solo nell’atto conclusivo dei rispettivi campionati.

La squadra femminile formata da Gaia Donati, Aurora Lusini, Valentina Maggini, Carlotta Melani e Bianca Vannelli si è arresa per 2-0 al Tc Grosseto, mentre la compagine maschile con Brando Andreani, Pietro Bramanti e Zeno Roveri è stata superata dal Tc Sinalunga dopo un equilibrato match terminato 2-1. Particolarmente positivo è stato anche il cammino dell’Under12 maschile con Edoardo Del Tongo, Marco Mazzi, Enrico Palumbo, Martin Sandroni e Francesco Vannelli che è arrivata fino alla semifinale del campionato di categoria e ha chiuso la stagione al quarto posto toscano.

I risultati raggiunti da Under16 maschile, Under14 maschile e Under14 femminile hanno permesso al Tennis Giotto di ottenere ben tre pass per partecipare alle fasi di macroarea che, sabato 14 e domenica 15 settembre, vedranno opposte le migliori squadre emerse dai diversi campionati regionali per definire le otto finaliste che potranno contendersi il tricolore nelle successive final-eight nazionali.

«Dall’Under12 all’Under16 – commenta il direttore sportivo Francesco Benci, – siamo rimasti in corsa fino all’ultimo in tante diverse categorie. La stagione ha già regalato un titolo toscano e proseguirà ora con la fase di macroarea dove, con ben tre squadre, proveremo a rientrare nel ristretto novero delle migliori d’Italia che potranno competere per il tricolore, con un percorso che corona l’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico in sinergia con la dirigenza del circolo».