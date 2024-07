Una settimana di spettacoli di danza con il festival InDanza&InArte

La dodicesima edizione di InDanza&InArte si terrà dal 20 al 28 luglio con eventi diffusi tra diverse location cittadine.

Organizzata dall’associazione Progetti Per La Danza, la manifestazione include un campus di formazione e un festival con spettacoli di compagnie internazionali.

Il 24 luglio alle 17.30, il Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna ospiterà “Grazia et Licenzia”, un evento che unisce danza, arte, musica e teatro, dedicato a Giorgio Vasari per i 450 anni dalla morte.

Il 25 luglio si terranno audizioni per il secondo anno accademico del CAB – Collettivo Arezzo Ballet, diretto da Stefania Pace.

Uno degli appuntamenti clou sarà “Out of Balance”, previsto per il 26 luglio alle 18.30 alla Fortezza Medicea, con gli acrobati aerei della compagnia Eleina D.

Il festival si concluderà il 28 luglio alle 11.00 al teatro “Petrarca” con un galà della danza che vedrà protagonisti gli allievi del campus.