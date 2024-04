Incidente in una pista di minimoto a Olmo:ferito minorenne

Nel tardo pomeriggio di oggi, un incidente in una pista di minimoto situata a Olmo, Arezzo, ha richiesto l’intervento immediato del servizio sanitario locale.

Alle 17:10, il 118 dell’ASL Tse è stato attivato per soccorrere un minorenne coinvolto nell’evento.

Il giovane è stato trasportato con urgenza in codice 2 al Meyer di Firenze tramite l’elicottero Pegaso 1, garantendo così un rapido accesso alle cure mediche specializzate.

Oltre al supporto aereo, sul luogo dell’incidente sono giunte anche un’auto infermierizzata proveniente da Arezzo e un’ambulanza della Misericordia di Arezzo, fornendo un pronto e coordinato intervento medico.