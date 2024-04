Assalto ad un’azienda: banda di ladri ruba autotreno, chiude strada e fa razzia di argento

Nella notte ad Anghiari, l’ombra del crimine ha nuovamente gettato il suo velo sulla città, questa volta prendendo di mira l’azienda Nicol Preziosi.

La ditta, specializzata nella creazione di monili in argento, è stata teatro di un audace assalto orchestrato da una banda di malviventi determinati.

Il modus operandi della banda richiama inquietantemente i recenti colpi messi a segno in altre zone della provincia.

Inizialmente, i ladri hanno rubato un autotreno a Città di Castello, probabilmente per facilitare il trasporto della refurtiva.

Poi, armati di audacia e determinazione, si sono diretti verso via Martiri della Libbia, dove ha sede l’azienda.

Qui, con astuzia criminale, hanno bloccato la strada: abbattendo due alberi e posizionando il mezzo rubato in modo da interrompere il flusso del traffico, creando il caos e l’isolamento necessario per il loro intento criminale.

Una volta dentro l’edificio, i malviventi hanno fatto ricorso a mezzi violenti, utilizzando un’autovettura come ariete per penetrare le difese della Nicol Preziosi, all’interno, hanno compiuto una rapida e spietata razzia, impadronendosi di argento e metallo in lavorazione, prima di dileguarsi nell’oscurità della notte.

L’azienda Nicol Preziosi, ora, è lasciata a fare i conti con le conseguenze di questo vile attacco, mentre le autorità locali si adoperano per individuare e portare alla giustizia coloro che hanno perpetrato questo vile crimine contro il lavoro e la sicurezza della collettività.