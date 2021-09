 La Giostra del Menefreghista

Si torna a correr Giostra, con il Corso sgombrato da qualsivoglia cosa e persona, le ordinanze anti rumore, quella anti assembramento e anti alcool, ma bellamente tutti se ne fregano.

Mantenimento dei protocolli di sicurezza, delle distanze e del decoro ?

Buongiorno Aretini !!!!

Dalla foto si nota la distanza ben regolare e educata delle persone, che mantengono almeno un metro tra di loro (!!!)

Alle cene, come riferito da chi c’è stato, anche peggio, come avevamo accennato in qualche articolo, con i controlli delle forze dell’ordine, come dettoci, a “elastico”, ovvero molto lasse.

Non appena arrivava una divisa, il dj di turno abbassava la musica, per ritonfare a tutto fuoco appena se ne andavano.

Siamo una città piena di incivili, menefreghisti, irresponsabili e maleducati, egoisti e rozzi, non tutti certo, ma tanti.

Ognuno fa come vuole, e anche per la Giostra nulla è cambiato.