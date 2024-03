Tragedia pasquale: muore centauro in un incidente stradale a Tegoleto

La Pasqua è stata segnata da una tragedia.

Nel primissimo pomeriggio di oggi, Alessio Bencivenga, un uomo di 47 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Tegoleto, lungo via delle Casce nel comune di Civitella in Val di Chiana.

Secondo quanto riportato dalle prime informazioni, Bencivenga stava procedendo lungo un tratto rettilineo della strada a bordo di una Ducati quando ha perso il controllo del veicolo.

L’incidente non ha coinvolto altri mezzi.

La caduta, avvenuta in zona 4 vie, si è conclusa tragicamente quando il centauro, residente a San Luciano vicino ad Alberoro (Monte San Savino), è finito contro un palo della luce.

Le lesioni riportate sono state così gravi da causare il decesso immediato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti di legge, mentre la Croce Bianca ha tentato invano di prestare soccorso.