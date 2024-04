Arezzo: investito uomo di 51 anni, ferito gravemente

Nella serata di ieri, un grave incidente ha scosso la comunità di Arezzo, quando un uomo di 51 anni è stato investito in Via S. Morse.

L’allarme è stato dato alle ore 20:04, momento in cui è stato richiesto l’intervento tempestivo dei soccorsi.

Sul posto si sono prontamente recate le squadre di soccorso, tra cui l’automedica di Arezzo, un’ambulanza della Misericordia di Arezzo, e l’elisoccorso Pegaso 2, quest’ultimo decisivo per trasportare il paziente in condizioni critiche all’ospedale delle Scotte di Siena.

L’uomo, trasportato in codice 3, attualmente versa in gravi condizioni, ma i medici si stanno adoperando senza sosta per stabilizzarlo e salvargli la vita.

La Polizia Municipale di Arezzo è intervenuta per i necessari rilievi di legge, cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e di comprendere le cause che hanno portato a questo tragico evento. dell’incidente, causando inevitabili disagi alla circolazione.