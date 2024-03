Il giorno della marmotta aretina: l’eterno passato

Ad Arezzo sembra che si riviva la trama di un celebre film, ovvero “Ricomincio da cap” (Groundhog Day) diretto da Harold Ramis, interpretato da Bill Murray e Andie MacDowell, in cui il protagonista rimane intrappolato in un loop temporale: ogni mattina, alle 6 in punto, viene svegliato dalla radio che trasmette sempre lo stesso brano musicale (I Got You Babe di Sonny & Cher), e da allora la giornata trascorre inesorabilmente allo stesso modo della precedente.

Gli eventi si ripetono esattamente uguali ogni giorno per sempre.

Ecco, questo “giorno della marmotta” è ormai consolidato sugli schermi dei monitor alla stazione, che ormai ogni giorno mostra sempre le stesse notizie da ormai un anno, relative agli eventi della domenica.

Peccato che risalgano all’anno scorso, e non siano mai cambiati.

Una è la battitura a Ponte Buriano, poi l’opera lirica all’Anfiteatro e la misteriosa visita al trono del rabbino.

Tre eventi archiviati da un anno, e ciclicamente trasmessi sui maxischermi, cosichhé chi parte o arriva alla stazione e legge, crede che l’offerta di intrattenimento domenicale sia sempre e solo quella.

Invitiamo i gestori a cambiare e aggiornare le notizie, altrimenti Arezzo restarà intrappolata in un buco spazio temporale senza fine.