E Giostra sia!

Sono passati due anni da quell’ormai lontano 1° settembre 2019 quando ad uscire vincitore da Pizza Grande fu il quartiere di Porta Santo Spirito.

Fu la vittoria che portò i giallo blu ad affiancare, in testa all’Albo d’Oro, Porta Crucifera e Porta Sant’Andrea tutti con 37 vittorie al loro attivo.

Un minuto dopo il termine dei festeggiamenti, o delle recriminazioni degli sconfitti, tutti con lo sguardo proiettato al giugno 2020.

Per la prima volta nella storia si sarebbe entrati in Piazza con tre quartieri in testa; pronti a giocarsi la supremazia.

Invece ecco quello che nessuno poteva immaginare.

Arriva la pandemia. Il COVID-19 stravolge le nostre vite, le nostre abitudini.

I contagi, i tanti, troppi, morti ci costringono a chiudere le nostre attività.

A restare in casa.

Tutti speriamo sia cosa di pochi mesi ma ancora oggi le conseguenze ci sono e sono sotto gli occhi di tutti noi. Tanto è vero che si correrà una Giostra anomala.

I Quartieri, per riprendere le loro attività, hanno dovuto adottare misure di contingentamento delle presenze, ridurre i posti per le cene propiziatorie.

Oggi chi vincerà potrà esprimere la propria gioia solo dopo che il quartiere è tornato alla sede.

Piazza Grande e Cattedrale sono off limits.

Il corteggio passerà da un Corso Italia deserto nel quale nessuno potrà assistere al passaggio dei figuranti e le saracinesche dei negozi saranno rigorosamente abbassate.

In Piazza obbligo di distanziamento, posti in piedi aboliti e mascherine obbligatorie per tutto il pubblico.

Insomma una Giostra destinata a restare, purtroppo, nella storia ancora prima che sia corsa.

Poi però alle 17.00 Piazza Grande si animerà e colorerà dei colori della Giostra e tutti dimenticheremo di essere ancora immersi nel periodo pandemico.

Di certo ai quartieri ci sarà ancora più animazione che negli anni passati essendo meta dei tanti che non avranno trovato posto per godersi lo spettacolo dal vivo.

La speranza di ognuno sarà quella di vedere tornare i propri giostratori con la Lancia d’Oro dedicata a Dante Alighieri.