Il degrado della piazza centrale a Pieve al Toppo

“Chissà se alla vigilia delle elezioni comunali l’ingegner Tavarnesi o la dottoressa Migliore avranno il tempo e la voglia di valutare una soluzione rapida per la triste situazione di degrado che affligge la piazza centrale di Pieve al Toppo.

Nata come punto di ritrovo del paese dopo che è stata abbandonata anche dalla festa paesana è rimasta in uno stato di degrado sempre più marcato come mostrano le foto.

Probabilmente già un aumento del numero di cestini e dei chiodi anti piccioni combinata ad una cura maggiore del monumento centrale farebbe renderebbe più vivibile uno spazio in cui comunque tanti bambini e famiglie si ritrovano a passare durante la settimana. Speriamo che uno dei due candidati prenda questa esortazione come spunto per un miglioramento che il paese apprezzerebbe”

Michele Miliciani